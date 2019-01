Burger King macht sich über Donald Trump lustig

Wegen der Haushaltssperre hatte US-Präsident Donald Trump am Montag ein Hochschul-Football-Team im Weißen Haus mit Fast Food bewirtet. „Wir haben amerikanisches Fast Food bestellt und ich habe es bezahlt“, erklärte Trump, bevor er das Football-Team Clemson Tigers, das erst vor wenigen Tagen die amerikansiche College-Football-Meisterschaft gewonnen hat, in seinem Amtssitz in Washington empfing.