Mordserie: Kickl will Asylgesetz verschärfen

Angesichts der jüngsten Gewalttaten an Frauen sieht Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nun dringenden Handlungsbedarf. Als erstes wurde eine Screening-Gruppe ins Leben gerufen, die alte Mordfälle aufrollen und bestimmte Muster ableiten soll. Eine zweite Maßnahme, die das Innenressort plant, ist eine leichtere Aberkennung des Asylstatus von gewalttätigen Migranten. Künftig sollen beispielsweise nicht mehr nur besonders schwere Straftaten, wie etwa Mord, eine Aberkennung nach sich ziehen, sondern auch schon geringere Delikte. Kickl will dabei zahlreiche EU-Partner mit ins Boot holen, wie er am Mittwoch vor dem Ministerrat ankündigte. Er möchte „alle Hebel in Bewegung setzen“, betonte der Innenminister.