Sony A6400: Augen-Autofokus, Selfie-Screen und 4K

4K-Video

Full Pixel Readout, kein Pixel-Binning und internes 4K (QFHD: 3.840 x 2.160) sind indes die entscheidenden Stichworte, die den Video-Profi aufhorchen lassen. „Damit sammelt die Kamera das rund 2,4-fache an Daten für 4K-Videos und lässt diese dann in erstklassiges 4K Videomaterial zusammenfließen“, so Sony. Für Zeitraffer-Aufnahmen kann die Kamera Fotos in Intervallen zwischen einer und 60 Sekunden machen. Insgesamt sind von einer bis zu 9999 Aufnahmen alles möglich. Die Anpassungen der Belichtungsautomatik können dabei individuell auf „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“ eingestellt werden, sodass innerhalb des Zeitraffers die Aufnahmen möglichst homogen sind.