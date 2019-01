3:1-Sieg! Detroit dreht nach Vanek-Ansprache auf

Eine Pausenansprache von Thomas Vanek hat die Detroit Red Wings am Dienstag in der National Hockey League (NHL) offenbar ausreichend aufgerüttelt. Österreichs Eishockey-Star ergriff im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks in der zweiten Drittelpause beim Stand von 0:1 das Wort - es folgte ein starkes Schlussdrittel mit drei Toren und einem 3:1-Erfolg.