Dieser „Dosen-Gipfel“ ist für die Ewigkeit

Der prickelnde „Dosen-Vergleich“ Österreichs mit Deutschland ging im Herbst auf der Europa-Bühne im Fußball eindrucksvoll an Salzburg. Leipzig verlor beide Matches. Nach dem 0:0 im Eishockey-Premierenvergleich in München ist alles für den Showdown in der längst ausverkauften Salzburger Eisarena angerichtet. „In einem Spiel kann alles passieren, ein Sieg - und man steht im Finale“, baut Salzburg-Coach Poss freilich auf den Heimvorteil.