Dieselloks auf dem Abstellgleis

Mit dem Finanzierungsvertrag ist jetzt der Weg für den Ausbau des Schienenverkehrs in Kärnten frei. 170 Millionen Euro fließen bis 2023 in den neuen Fuhrpark wie in Cityjet- und Talent-Züge. Inklusive dem Ausbau des Verkehrsangebotes, neuer Dienstleistungen und Infrastruktur (Eisenbahnkreuzungen, Park & Ride) fließen in den nächsten zehn Jahren 600 Millionen Euro nach Kärnten – das ist das Ergebnis des am Dienstag präsentierten Verkehrsdienstevertrages mit den ÖBB.