„Notwehr-Aktion“ gegen gewalttätige Migranten

„Alle Optionen“ zur Verschärfung der Aberkennungsmöglichkeiten des Asylstatus bei Straffälligkeit prüft derzeit das Innenministerium. Künftig sollen beispielsweise nicht mehr nur besonders schwere Straftaten, wie etwa Mord, eine Aberkennung nach sich ziehen, sondern auch schon geringer-schwere Delikte. In einem „ersten Schritt“ werde man die EU-Kommission und das EU-Vorsitzland Rumänien mit diesem Thema befassen. Man wolle auch weitere Mitgliedsstaaten an Bord holen, hieß es am Mittwoch aus dem Innenressort, um eine EU-weite Kooperation zu erzielen.