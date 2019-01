Veith: „Habe mir alles ganz anders vorgestellt“

Während die ÖSV-Damen Dienstag am Kronplatz einen Riesentorlauf bestritten, haben sich Anna Veith und Stephanie Brunner nach ihren schweren Knieverletzungen und neuerlichen Operationen über soziale Netzwerke an die Öffentlichkeit gewandt. „Natürlich hab‘ ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Wollte ... zum nächsten Rennen, dann zur WM und zeigen was ich drauf habe“, schrieb etwa Veith.