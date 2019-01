„Für mich ist Hirscher ein Held wie Ronaldo“

„Halb so wild, diese Streif in Kitzbühel“, meint Dominik Paris mit einem schelmischen Lächeln. Mehr muss man über einen der wagemutigsten Kerle im Weltcup eigentlich gar nicht sagen. Der Südtiroler feierte auf den schwierigsten Strecken der Welt in Bormio und Kitzbühel schon insgesamt sieben (!) Weltcup-Siege. Jetzt am Wochenende in Wengen will er auch zum ersten Mal beim Klassiker auf dem Lauberhorn aufs Podest.