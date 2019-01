Diesel floss über die Tauernautobahn

Durch den ausgetretenen Treibstoff musste der Pannenstreifen sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Diesel wurde durch den am Fahrstreifen bzw. Pannenstreifen liegenden Schnee gebunden und konnte somit nicht in das Erdreich eindringen. Der Katastrophenreferent der Bezirkshauptmannschaft St. Johann wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und über die weitere Vorgehensweise informiert. Die A10 musste immer wieder für die Bergungs- und Abschlepparbeiten gesperrt werden. Dadurch kam es zu umfangreichen Staus welche bis nach Eben reichten. In weiterer Folge kam es zu Blockabfertigungen in der Tunnelkette Werfen um etwaige Auffahrunfällen vorzubeugen.