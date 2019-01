Einbrecher (26) nach wenigen Stunden geschnappt

Zwischen 3 und 4 Uhr Früh brach der vorerst unbekannte Täter in Wattens in das Kellerabteil eines 30-jährigen Unterländers ein. Er entfernte die frei zugänglichen Schrauben der sogenannten Überfalle für das Vorhängeschloss, verschaffte sich so widerrechtlich Zutritt zum Kellerabteil und stahl diverse Wintersportartikel (Ski, Snowboard, Ski- und Wanderstöcke, Alpinskischuhe, Eishockeyschuhe), zwei Schlafsäcke und Taschen. Im Anschluss befestigte er die Überfalle wieder mit den Schrauben in der ursprünglichen Position.