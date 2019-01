May landet mit Brexit-Deal schweren Bauchfleck

Vorausgesetzt sie übersteht das Misstrauensvotum, will May kommenden Montag ihren Plan B vorlegen. Spätestens sieben Sitzungstage später - also am 31. Jänner - muss die Regierung über den Plan B abstimmen lassen. Die Abgeordneten könnten den Plan B ändern und eine engere Anbindung an die EU fordern oder sogar ein zweites Referendum. Am 29. März um 23 Uhr britischer Zeit tritt das Vereinigte Königreich dann aus der Staatengemeinschaft aus - falls der Brexit nicht auf Wunsch Großbritanniens verschoben wird.