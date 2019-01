Taxler erstochen: Verdächtiger in Türkei in Haft

Nun sitzt auch der mutmaßliche Täter in Haft. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 32-jährigen Taxler im Mai des Vorjahres - der Mann war tot in seiner Wohnung im Wiener Bezirk Ottakring aufgefunden worden - klickten nun in der Türkei für den dringend Tatverdächtigen in der Türkei die Handschellen. Der 34-Jährige war per internationalem Haftbefehl gesucht worden.