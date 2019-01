Walkner nach Etappensieg Gesamt-3. ++ Brabec out

„Es war ein extrem wichtiger Tag, der viel verändern kann. Das Podium ist nun wieder in Reichweite“, jubelte Walkner nach seinem knappen Erfolg auf dem Teilstück mit 361 Sonderprüfungskilometern. Der Salzburger hängte Husqvarna-Fahrer Pablo Quintanilla aus Chile um 45 Sekunden ab. Sein KTM-Teamkollege Toby Price wurde 1:13 Minuten zurück Dritter und übernahm die Spitzenposition. Der Australier führt aber nur 1:03 Minuten vor Quintanilla. Walkner fehlen 6:35 Minuten auf Price, nur drei Sekunden hinter ihm lauert sein britischer Stallrivale Sam Sunderland. Am Mittwoch wartet das vorletzte Teilstück mit Start und Ziel in Pisco. Nach einem Massenstart sind 313 Kilometer Sonderprüfung und 96 Kilometer Verbindungsweg zu bewältigen.