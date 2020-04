Verpackt in Plastik, manchmal auch in Töpfen oder tiefgefroren - die meisten von uns kennen Kräuter nur aus dem Supermarkt. Dabei gibt es in Österreich eine Vielzahl an Wildkräutern, die eine Wohltat für Ihren Körper sind. Außerdem schmecken Sie gut und machen jeden Salat zu einem optischen Highlight. Alles über heimische Wildkräuter lesen Sie in unseren Empfehlungen.