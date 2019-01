Rollstuhlfahrer vor Brand in Hochhaus gerettet

Bewohner in Sicherheit gebracht

In der Küche einer Wohnung im 6. Stock brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Zuerst wurden die Bewohner des darüberliegenden Stockwerks in Sicherheit gebracht, darunter ein Mann im Rollstuhl. Anschließend führte die Feuerwehr die Brandbekämpfung via Drehleiter sowie im Innenangriff durch. Der Brand konnte rasch abgelöscht werden.