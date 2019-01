Trainer Funkel verlängert Vertrag mit Düsseldorf

Noch am vergangenen Freitag hatte der Klub des Oberösterreichers Kevin Stöger im Trainingslager von Marbella das Ende der Zusammenarbeit mit Funkel am Ende der laufenden Saison verkündet. Das hatte zu einem negativen Medienecho und zu Protesten der Düsseldorfer Fans geführt. Nicht zuletzt deshalb hatte der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer bereits einen Tag später eine Kehrtwende vollzogen und eine Einigung mit Funkel in Aussicht gestellt. Diese wurde nun besiegelt.