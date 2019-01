Großer Ansturm auf „Little Dancer“ am Graben

Am anderen Ende der Welt kam der gebürtigen Linzerin Theresa Krieger und Arron Lynch die zündende Idee für ein Brunch-Lokal in Linz. „In Melbourne hat das Frühstücken eine ganz andere Bedeutung. Die Speisen sind vielfältig, kreativ und hochwertig“, freut sich die 30-Jährige über die gelungene Eröffnung des „Little Dancer“ am Graben. Nach wenigen Tagen ist das Lokal bestens gefüllt, die Reservierungsliste wird länger und länger.