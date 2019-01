Betrüger muss drei Jahre lang ins Gefängnis

Die Geschädigten warten noch heute auf ihr Geld. „Ich habe riesen Dummheiten gemacht“, sagte der Angeklagte reuevoll. „Es tut mir sehr leid. Es waren gute Bekannte, die ich ausgenutzt habe.“ Der pensionierte Versicherungsmitarbeiter soll von Jänner 2015 bis August 2018 seine Opfer zur Überweisung von großen Geldbeträgen überredet und die erhaltenen Beträge ohne Wissen der Geldgeber beispielsweise in einen Wohnungskauf in Spanien, in eine Wohnungssanierung und in ein Geschäftsmodell für eine Arbeitskräftevermittlung gesteckt haben.