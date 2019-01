Parteiübergreifende Allianz zum Schutz der Bürger

„Nehmen Sorgen ernst“

„Bei allem Verständnis für suchtkranke Menschen hat Bürgermeister Georg Willi in erster Linie dafür Sorge zu tragen, dass die Anrainer in Dreiheiligen wieder in Sicherheit leben können“, so GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck). Er legt Willi nahe, sich mit dem Pedibus-Konzept genauer zu befassen: „Damit er lernt, dass diese Idee nicht darauf abzielt, Kinder vor Alkohol- und Drogenabhängigen zu schützen.“