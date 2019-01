Kommt bald Bachelor für die Feuerwehren?

„Sicherheit ist eine Gemeinschaftssache und muss Teil der politischen und gesellschaftlichen Bildung sein“, so Wolfgang Kronsteiner, Landes-Feuerwehrkommandant. Aus diesem Grund haben Feuerwehr und Pädagogische Hochschule beschlossen, künftig zusammenzuarbeiten. Der Plan: Die bereits vorhandene praktische Ausbildung des Feuerwehrwesens soll in das österreichische Bildungssystem integriert werden - Ausbildungslehrgänge und Abschlüsse bei der Feuerwehr sollen also in Zukunft den akademischen Anforderungen entsprechen.