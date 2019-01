Lawinenabgang: Soldaten rückten zum Schaufeln an

Aufräumen bzw. Schneeschaufeln ist auch am Dienstag in den von den heftigen Schneefällen betroffenen österreichischen Gebiete an der Tagesordnung gestanden, so auch im steirischen Ramsau. Dort war in der Nacht eine Lawine abgegangen und hatte zwei Beherbergungsbetriebe erfasst. Zahlreiche Helfer des Bundesheeres rückten am Dienstag mit Schaufeln und Muskelkraft an, um das Gebäudeinnere vom Schnee zu befreien.