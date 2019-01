Stunde der Wahrheit bei Abstimmung um den Brexit

Bis Montag läuft Frist für Plan B

Sollte May die Abstimmung wie erwartet verlieren, hat sie theoretisch drei Sitzungstage des Parlaments Zeit, den Abgeordneten einen Plan B vorzulegen. Das wäre also bis kommenden Montag. Zumindest hat das Parlament diese doch sehr kurze Frist beschlossen. Da Großbritannien aber keine geschriebene Verfassung hat, ist strittig, ob die Regierung von May an diese Frist auch rechtlich gebunden ist.