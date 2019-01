Drogen-Umschlagplatz in Achenkirch flog auf

Kein Glück hatten zwei Angeklagte (22 und 39 Jahre) aus dem benachbarten Bayern, die sich ein gemietetes Zimmer in Achenkirch ausgesucht hatten, um dort von einem Slowenen Drogen in Empfang zu nehmen. Die Putzfrau bemerkte den Geruch, alles flog auf. Nun folgte der Prozess am Innnsbrucker Landesgericht.