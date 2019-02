Der Joker im Zwielicht: Panasonic Lumix LX100 II

So gut wie alles mechanisch einstellbar

Während Klapp-Display-Fans bei der LX100 II nicht unbedingt auf ihre Kosten kommen werden, bereitet Panasonics Kompakte Freunden von Drehreglern, Objektivringen, Schaltern und Knöpfen umso mehr Freude. An der LX100 II kann nämlich so gut wie alles manuell eingestellt werden: Von der gewünschten Blende über das Bildformat - 16:9, 4:3, 3:2, 1:1 für Instagram - bis hin zu Verschlusszeit und Autofokusmodus kann alles direkt an der Kamera eingestellt werden.