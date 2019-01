Trump wollte offenbar mehrfach aus NATO austreten

US-Präsident Donald Trump soll im Vorjahr mehrfach erwogen haben, aus der NATO auszutreten. Wie die „New York Times“ am Montag berichtete, habe Trump diese Option in internen Gesprächen mit Mitarbeitern ins Spiel gebracht. In den Tagen rund um den NATO-Gipfel im Juli habe er gesagt, den „Sinn“ der Militärallianz nicht zu erkennen. Das für Sicherheitsfragen zuständige Team, unter ihnen der inzwischen zurückgetretene Verteidigungsminister Jim Mattis und Sicherheitsberater John Bolton, habe sich daraufhin hektisch dafür eingesetzt, dass Trump die US-Mitgliedschaft in der Allianz nicht infrage stelle.