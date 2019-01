Spitalsmanager Harnoncourt kommt doch schon früher

Formell wird Harnoncourt mit 1. Juni seine Position als Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ. Gesundheitsholding antreten, so wurde es bei seiner Präsentation vor Weihnachten durch LH Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, beide ÖVP, angekündigt. „Wirklich erst am 1. Juni?“, fragte sich da mancher angesichts der durch die „Krone“ zeitgleich bekannt gewordenen großen Personalnöte im Kepler-Uniklinikum, wir haben das auch in Kommentaren thematisiert. Nun kommt er tatsächlich doch früher, wie Haberlander am Dienstag mitteilte: „Zur Vorbereitung seiner Aufgabe an der Spitze der Gesundheitsholding übernimmt Dr. Harnoncourt stufenweise ab sofort die Steuerung und Begleitung des Umsetzungsprojektes der OÖ. Gesundheitsholding, das derzeit von der OÖ. Landesholding durchgeführt wird. Vorerst wird Dr. Harnoncourt ca. 1 Tag der Woche für diese Aufgabe in Oberösterreich sein. Mit 28. Februar endet seine derzeitige Tätigkeit für die Malteser Deutschland, ab diesem Zeitpunkt kann Dr. Harnoncourt, somit früher als ursprünglich geplant, den Schwerpunkt seiner Tätigkeit nach Oberösterreich verlegen.“