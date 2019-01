Peter Alexanders Sohn in der Türkei verstorben

Beim Tod von Michael Neumayer liege kein Fremdverschulden vor, heißt es. Der 56-Jährige lebte seit einiger Zeit in der Türkei, musste sich dort aufgrund gesundheitlicher Probleme in einem Spital behandeln lassen. Nachdem Alexanders Sohn sich selbst entlassen hatte, verstarb er daheim. Zuletzt soll Neumayer zu Weihnachten Kontakt mit Bekannten in Österreich gehabt haben.