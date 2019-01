SPÖ-Gewerkschafter schrieb auch an Michael Ludwig

Josef Hübner, der SPÖ-Gewerkschafter im Innenministerium, der die Regierung für die Reform der Mindestsicherung gelobt hat, hat nun auch einen Brief an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig geschrieben. Darin zeigt er sich „schwer enttäuscht“ von seinem Genossen. Den Auftritt von Sozialstadtrat Peter Hacker in der „ZiB 2“ am Montag bezeichnet er als „traurig“. Hübner fordert, dass mehr „Politik für die Leistungsgesellschaft“ gemacht werden soll.