Anschlag in Kenia: Auch Ausländer unter den Toten

Immer wieder blutige Anschläge in Kenia

In der Nähe dieses Hotels, in dem sich auch Büros, Restaurants und Läden befinden, steht das Westgate-Shoppingzentrum, in dem 2013 bei einem Terroranschlag 67 Menschen gestorben waren. In Kenia kommt es immer wieder zu Terroranschlägen, vor allem seitdem die kenianischen Streitkräfte im Nachbarland Somalia die Regierung im Kampf gegen die Al-Shabaab unterstützt.