USB-C ist gescheitert: Comeback der Audio-Klinke?

Mit Ausnahme von LG und Samsung haben in den letzten Monaten so gut wie alle Smartphone-Bauer bei ihren Top-Geräten die Audioklinke gestrichen. Wer via Kopfhörer Musik hören will, muss auf solchen Geräten Bluetooth nutzen oder auf USB-C-Kopfhörer ausweichen. Letztere gibt es jedoch kaum. Und die, die es gibt, kämpfen mit Kompatibilitätsproblemen. Die Situation ist so trist, dass sogar mit einer Renaissance der 3,5-Millimeter-Klinke gerechnet wird.