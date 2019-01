Bestätigt: Gabalier rockt den Bauernbundball

Es lag nahe und stand schon in der „Krone“. Andreas Gabalier kehrt - sehr zur Freude von Bauernbunddirektor Franz Tonner - zurück auf die größte Ballbühne des Landes. Dort, wo 2009 seine Karriere ihren Ausgang genommen hat, startet der Volks Rock’n’Roller ins 10-Jahr-Jubiläumsjahr - auf der Bauernbundball-Bühne in der Grazer Stadthalle: „Das passt! Was den Ball betrifft, hab’ ich zuletzt eh schon ein Zeiterl pausiert!“