„Tante Zelda“ Miranda Otto dreht im Tiroler Schnee

Die australische Schauspielerin Miranda Otto, die im Neflix-Hit „Chilling Adventures of Sabrina“ die kultige Rolle der Tante Zelda verkörpert, dreht derzeit gemeinsam mit Will Ferrell und Julia Louis-Dreyfus in Österreich. Louis-Dreyfus, für die es der erste Film nach ihrer Krebserkrankung ist, postet begeistert Videos und Fotos vom tief verschneiten Drehort in Tirol. Auch Otto stellte am Dienstag beeindruckt ein Video auf ihre Instastories, das zeigt, wie Schnee vom Dach ihres Hotels gekehrt wird.