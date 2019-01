Erste Wetter-Storni stören heimischen Tourismus

Beim Kongress der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) in Villach freut man sich über die im November in Kraft getretene Mehrwertsteuersenkung auf Übernachtungen (von 13 auf zehn Prozent) und in Aussicht gestellte Verbesserungen bei der Rotweißrot-Card. Dass der Koch nun in manchen Bundesländern auf der „Mangelberufsliste“ steht, sei angesichts des Fachkräftemangels allerdings auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.