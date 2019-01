20-jährige Grazer mit Pistole bedroht

Am Montag gegen 22.45 Uhr wurden die beiden Grazer von zwei Unbekannten angehalten und von einem der Verdächtigen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Zeitgleich forderten die Verdächtigen die Herausgabe der Wertgegenstände. Die beiden Opfer übergaben den Unbekannten die Geldbörsen und Handys. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung eines Sportplatzes. Eine sofort nach der Anzeigenerstattung eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Schadenshöhe liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Beide Opfer blieben unverletzt. Die Handys der beiden Grazer wurden von den Verdächtigen am Tatort zurückgelassen.