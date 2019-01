Lohn für Zivilcourage und Mut

Es waren fast noch Kinder, ein zwölfjähriger und sein fünf Jahre älterer Freund, die versuchten, in Rudersdorf ein Moped von einem Firmengelände zu stehlen. Die beiden schlugen mit einem Stein eine Scheibe zu einem Lagerraum ein, und wollten gerade einsteigen. Dabei hatte sie aber die Rechnung ohne zwei junge Mitarbeiter gemacht. Die Cousins Thomas und Gabriel Braun hatten die Burschen bei ihrem Vorhaben beobachtet und gestellt. „Nachdem wir das Gelände gut kennen, wusste wir, wo wie die Täter in die Enge treiben konnten. Dann hielten wir sie fest, bis die Polizei eintraf“, so die Preisträger. Für ihr beherztes Eingreifen erhielten sie ebenso einen Scheck über 1000 Euro wie auch Maria Ammann aus Pinkafeld . Sie hat einen Treibstoffdiebstahl beobachtet und sofort der Polizei gemeldet. Dass sie dafür einen Preis erhielt überraschte die Frau: „Das macht man doch gerne, wenn man helfen kann“.