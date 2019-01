Frau gebärt Katze, Fotografin hält alles fest

Tiere sind für viele Menschen vollwertige Familienmitglieder. Manche Katzen verrichten ihr Geschäft im selben WC wie die Zweibeiner, so mancher Hund hat das gleiche stylische Outfit wie seine Besitzer an. Ob das artgerechte Haltung ist, sieht jeder anders. Was aber sicher ist, ist, dass man ein Tier nur adoptieren kann. Man kann es nicht gebären.