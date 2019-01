Für Fußgängerin gebremst: Straßenbahn rammte Auto

Immer wieder kommt es zu Auffahrunfällen zwischen Autos und Straßenbahnen in Wien. So auch an einer Engstelle in Hernals: Eine Lenkerin, die in der Dornbacher Straße eine Bim rechts überholt hatte, musste laut ihrer Aussage wegen einer Fußgängerin auf einem Zebrastreifen bremsen - schon krachte es!