Ideen für Ihren nächsten Städte-Trip

Matera - Europäische Kulturhauptstadt 2019

Was in den 1950er-Jahren der Schandfleck Italiens war, ist heute die berühmteste Höhlenstadt der Welt: Matera. Einst das Armenhaus Italiens, nun Weltkulturerbe der UNESCO. Sasso bedeutet eigentlich Stein, ist aber auch die Bezeichnung für die beiden in Matera entstandenen Höhlensiedlungen.