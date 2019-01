Kind (4) überlebt 7-Meter-Sturz von Balkon

Während die Schneemassen die Einsatzkräfte derzeit vielerorts an den Rand der Verzweiflung bringen, hatten sie in diesem Fall etwas Positives - denn sie haben einem vierjährigen Buben in der Schweiz das Leben gerettet. Der Kleine war sieben Meter von einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Nur dank der enorme Schneehöhe überlebte er.