Goldgruber-Befragung: Widersprüche bleiben

Weil sich während seiner letzten Befragung im BVT-U-Ausschuss einige Widersprüche ergeben hatten, ist Innenministeriumsgeneralsekretär Peter Goldgruber am Dienstag erneut von den Abgeordneten befragt worden. Die Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Erinnerungen anderer Zeugen bleiben aber bestehen, denn Goldgruber blieb bei seiner Version. So konnte er nicht sagen, ob der bekannte Sager, wonach er von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Auftrag bekommen habe, im BVT „aufzuräumen“, gefallen sei. Auch an die Frage nach verdeckten Ermittlern des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung im rechtsextremen Milieu, die Goldgruber an BVT-Chef Peter Gridling gestellt haben soll, konnte sich Kickls General nicht erinnern.