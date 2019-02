Das sind die besten Antibiotika-Alternativen!

6. Kren



Die ätherischen Senföle in Kren bringen uns nicht nur zum Schwitzen, sondern sind auch eine Wohltat für den Körper! Außerdem enthält Kren weitaus mehr Vitamin C als Zitronen und ist reich an Antioxidantien. Frisch gerieben oder auch in Kapselform hilft Kren, das Immunsystem zu stärken.