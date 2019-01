Suche nach Kind (2) wird Wettlauf gegen die Zeit

Julen ist am Sonntag bei einem Ausflug seiner Familie in die Ortschaft Totalan nahe Malaga in den offenen Brunnenschacht gefallen. Die Polizei hatte am Montag allerdings eingeräumt, man habe zwar „noch keinen physischen Beweis“ dafür, dass das Kind, tatsächlich in dem Loch sei. Aufgrund der Angaben der Eltern, die das Kind im Schacht hätten weinen hören, schließe man andere Möglichkeiten aber aus. Auch habe eine Tante aus der Ferne gesehen, wie Julen in das Loch fiel.