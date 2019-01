ÖBB-Helden überwältigten Messerstecher in Wien

Täter fixiert und Erste Hilfe geleistet

Sechs Security-Mitarbeiter sowie zwei Angestellte des Kundenservice schritten sofort ein: Drei Männer fixierten den 21-Jährigen am Boden, andere kümmerten sich sofort um das Opfer, das zunächst noch ansprechbar war. Weitere Mitarbeiter liefen zum Ausgang, um die alarmierten Rettungskräfte so schnell wie möglich zum Opfer zu leiten. Pinka: „Ein großer Dank an die Einsatzkräfte von Polizei und Rettung, die so schnell da waren, und vor allem auch Danke an die ÖBB-Mitarbeiter, die hier sehr geistesgegenwärtig und mit vollen Einsatz gehandelt haben.“