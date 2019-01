Slalom nach dem Nachtslalom

Ö3-Coach Michi Kirchgasser hat bei der Ski-WM 2013 in Schladming die Silber-Medaille gewonnen. Nun ist sie gemeinsam mit Non-Skiing-Captain Tom Walek auf der Suche nach den zehn Teilnehmer/innen. Das Nightrace in Schladming gilt unter den besten Skifahrern der Welt als das steilste, schwierigste und gleichzeitig spektakulärste Slalom-Rennen des Weltcups. Für die Teilnehmer/innen des Ö3-Midnightrace wird der originale Slalom-Kurs des zweiten Durchgangs also die Herausforderung des Jahres. Anmeldungen sind bis Donnerstag, den 24. Jänner um 12.00 Uhr auf oe3.ORF.at möglich. Die Teilnehmer/innen werden am Freitag, den 25. Jänner im Ö3-Wecker und auf oe3.ORF.at bekannt gegeben.