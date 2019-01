Das sollte man beim Online-Dating vermeiden

#Ehrlich sein

Natürlich schummelt man gerne ein bisschen in seinem Profil. Immerhin ist man mit sich selbst weit kritischer als das Gegenüber. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man in seinem Profil ein bis zwei Kilogramm weniger angibt oder bei der Körpergröße zwei Zentimeter mehr in die Höhe ragt als in Wahrheit. Es wird jedoch zum Problem, wenn man plötzlich eine vollbusige, blauäugige Blondine ist, anstatt der 75B-Brünetten mit Rehaugen. Oder der muskelbepackte Latino-Lover statt der sommersprossige Bürohengst. Denn wenn man sich wirklich für ein Profil interessiert, will man sich ja auch irgendwann treffen. Lügt man von Anfang an beim Aussehen, ist das nicht mehr ohne Enttäuschungen für zumindest eine Person möglich und natürlich ein Reinfall. Doch nicht nur beim Aussehen gilt „Wahrheit währt am längsten“. Auch bei Job, Alter, Charaktereigenschaften sollte nicht geflunkert werden, denn: Irgendwann kommt es sowieso raus.