Rocklegenden The Who haben Lust auf mehr

The Who gelten neben Beatles, Rolling Stones, Beach Boys und Byrds als eine der wichtigsten Bands der 60er- und 70er-Jahre. Sie erfanden mit den Konzeptalben „Tommy“ (1969) und „Quadrophenia“ (1973) gewissermaßen das Genre der „Rockoper“ und beeinflussten wichtige Rockmusiker wie The Clash, The Jam, Oasis oder Paul Weller. Die Band trat 1969 beim Woodstock-Konzert auf und hatte Singlehits wie „My Generation“, „Magic Bus“ oder „Pinball Wizard“. Das bisher letzte Studioalbum „Endless Wire“ stammt von 2006. In Wien begeisterten sie ihre Fans zuletzt im September 2016.