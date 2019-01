Los Angeles freut sich auf die vegane Fashion Week

Vegan ist angesagt - auch in der Modewelt. Daher ist eine tierleidsfreie Fashion Week eigentlich längst überfällig. Und jetzt ist es tatsächlich so weit: Vom 1. bis zum 4. Februar werden in Los Angeles Kleidungsstücke und Accessoires präsentiert, die komplett ohne Pelz oder Leder auskommen. Die Veranstalterin will auf Tier- und Umweltschutz aufmerksam machen.