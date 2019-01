Hier sucht Hasselhoff in Saalbach nach dem Pool

„Horch, was kommt von draußen rein?“, heißt es in einem alten Volkslied. In diesem Fall ist es ein waschechter Star, der hier in Pudelhaube und Bademantel durch den Schnee stapft. David Hasselhoff, TV-Legende („Baywatch“, „Knight Rider“) und inoffizieller Zu-Fall-Bringer der Berliner Mauer („Looking for Freedom“) hat es nach Saalbach-Hinterglemm verschlagen. Dort gibt „The Hoff“ am Donnerstag ein Konzert im Bergrestaurant Walleggalm. Und weil das Wetter gar so grauslich ist, wollte er sich scheinbar eine Runde im Whirlpool genehmigen ...