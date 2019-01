Melles und Hackmair bei „Dancing Stars“

Insgesamt darf sich das Publikum auf acht Shows freuen, wobei beim Auftakt noch kein Paar die Segel streichen muss. Stattdessen werden in bewährter Manier die Punkte in die zweite Show mitgenommen. Die Entscheidung, für wen das Abenteuer „Dancing Stars“ vorzeitig vorbei ist, treffen Jury und Publikum gemeinsam. Das Finale steigt am 10. Mai. Die Moderation übernehmen erneut Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.